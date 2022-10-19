“إيطا إيروايز” تحتفل بعامها الأول بست رحلات نحو الجزائر

الناقل الوطني الإيطالي يقترح وجهات دولية جديدة

أكملت شركة النقل الوطنية الايطالية “إيتا إيروايز”، عامها الأول تحت المسمى الجديد الذي عوض “أليطاليا” سابقا، وهي المناسبة التي تتزامن مع تسيير الشركة لست رحلات أسبوعيا نحو الجزائر من مطار العاصمة روما.

وأفاد بيان للشركة الإيطالية “إيتا إيوايز- ITA Airways أن عامها الأول تحت التسمية الجديد كناقل وطني ايطالي، شهد نقل 9 ملايين مسافر، ونسب التزام بالتوقيت بمواعيد الرحلات بلغت 99.9 بالمائة، مشيرا إلى أن السنة الجديدة ستشهد تسيير رحلات جديدة نحو وجهات دولية جديدة.

وبخصوص الجزائر فقد بلغت الرحلات المسيرة من طرف الناقل الوطني الإيطالي “إيطا إيروايز” ست رحلات لفصل الشتاء، انطلاقا من مطار العاصمة روما فيوميتشينو، نحو الجزائر العاصمة هواري بومدين.

ويكون الانطلاق من روما أيام السبت والأحد بانطلاق على الساعة العاشرة ليلا، إضافة إلى الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة بانطلاق على الساعة الواحدة ظهرا و5 دقائق.

أما رحلات العودة من الجزائر فتكون على الساعة الخامسة و35 صباحا يومي الأحد والاثنين، في حين يكون الانطلاق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة على الرابعة زوالا.