إيفاد مفتشين طبيين إلى كافة الهياكل الصحية

أصدرت المفتشية العامة لوزارة الصحة تعليمة موجهة لمدراء الصحة والسكان تقضي بإيفاد مفتشين طبيين على مستوى جميع الهياكل الصحية لمتابعة مدى تنفيذ ما تضمنته التعليمة رقم08 الصادرة في 04 ماي 2022 .

وجاء في بيان للوزارة “في إطار سلسلة لقاءات الدورية، عقد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان اليوم الاثنين 13 جوان 2022 اجتماعا مع مدراء الصحة للولايات ومسؤولي المؤسسات الإستشفائية التابعة لها وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية”.

وبعد الاستماع لجملة التوضيحات والشروحات المقدمة حول مدى سير برامج ومشاريع إعادة التهيئة الخاصة بمصالح الاستعجالات الطبية و الجراحية وكذا العيادات المتعددة الخدمات، أعطى المسؤول الأول عن قطاع الصحة تعليمات جديدة تقضي بضرورة التجسيد الفعلي لجملة التوجيهات التي سبق وأن أعلن عنها من خلال إحداث التغييرات المطلوبة بهذا الخصوص.

وشدد الوزير على أهمية استعادة الصورة النوعية للقطاع بإحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و خاصة ما تعلق منها بظروف الاستقبال، مجددا رفضه التام للوضعية التي تتوجد عليها بعض المستشفيات و الظروف التي وقف عليها شخصيا خلال الزيارات الفجائية التي قام بها لعدد من ولايات الوطن.

وحرص الوزير على التأكيد أيضا على ضرورة تدارك النقائص المسجلة في القطاع سواء بالنسبة لورشات المشاريع الجاري إنجازها أو تلك التي تخضع إلى عمليات إعادة تهيئة، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة منح الأولوية لمصالح الإستعجالات والعيادات المتعددة الخدمات، ولكن دون إهمال باقي التخصصات الطبية.

ودعا الوزير مدراء الصحة للولايات إلى الوقوف شخصيا على هذه المشاريع من خلال المتابعة الميدانية لما ينجز خاصة ماتعلق بتنظيم مصالح الإستعجالات كونها المصلحة التي تقدم العلاجات الأولية للمريض مع السهر على ضمان الصيانة للتجهيزآت الطبية المعطلة و تشغيلها بصورة عادية بهدف ضمان خدمات ذات مستوى للمريض.

وفي هذا السياق ووفقا لتوجيهات وزير الصحة، أصدرت المفتشية العامة للوزارة تعليمة موجهة لمدراء الصحة و السكان تقتضي بإيفاد مفتشين طبيين على مستوى جميع الهياكل الصحية لمتابعة مدى تنفيذ ما تضمنته التعليمة رقم08 الصادرة في 04 ماي 2022.

حيث سيعكف هؤلاء المفتشون الطبيون على إعداد تقرير أسبوعي يرفع إلى المديرية العامة للمصالح الصحية كل يوم خميس عن طريق منصة رقمية، يتضمن تقييما لسير العمليات الرامية إلى تحسين نوعية الاستقبال والخدمات الصحية المقدمة مع تقديم الدعم اللازم لمديري هذه المؤسسات على المستوى المحلي وتوجيههم وفق الأهداف التي وضعتها الوزارة الوصية مع الامتثال الصارم للجدول الزمني المعد لتطبيق البرامج المسطرة.