إيفانكا ترامب بالملحفة في الصحراء الغربية!

أحدثت صورة لإيفانكا إبنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي ترتدي الملحفة في الصحراء الغربية، ضجة عبر شبكات التواصل، وذلك بمناسبة زيارتها إلى مدينة الداخلة المحتلة المطلة على المحيط الأطلسي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فقد وصلت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير إلى الصحراء الغربية في الفاتح من جويلية الجاري، من أجل قضاء العطلة الصيفية.

ورافق إيفانكا في رحلتها زوجها جاريد كوشنير، الذي يسمى “مهندس التطبيع” بين الاحتلال الاسرائيلي والمغرب، مقابل تغريدة لترامب أعلن فيها دعمه لاحتلال الصحراء الغربية، قبل أن يغادر الحكم بأسابيع.

وتظهر إبنة ترامب، في الصورة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باللباس الصحراوي المحلي (الملحفة) جالسة على الرمال وفي الخلفية شواطىء مدينة الداخلة.

وحاول إعلام النظام المغربي، الترويج للزيارة على أنها دعم لطرح الرباط باحتلال مناطق الصحراء الغربية، لكن الزيارة كان لها مفعولا عكسيا.

حيث أظهرت صورة إيفانكا بملحفة المرأة الصحراوية اختلاف التقاليد بين الشعبين، فضلا عن أنها لباس يجسد مسيرة نضال الصحراويات من أجل وطن مستقل عن المغرب.

وأثار اختيار إيفانكا ترامب للزي المحلي، المعروف باسم الملحفة، ضجة أين اعتبره متابعون ترويجا للزي الصحراوي الأصيل الذي يؤكد العادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة.