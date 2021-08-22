إيفرتون الإنجليزي يرغب في ضم وناس على شكل إعارة

المدرب بينيتز يعرفه جيدا

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي على الخط للظفر بخدمات الدولي الجزائري آدم وناس مهاجم نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، على شكل إعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.

وبات وناس الذي لم يفصل نادي نابولي في مستقبله بعد، محل أطماع العديد من الفرق سواء في إيطاليا أم خارجها، بعد تألقه الموسم الماضي مع نادي كروتوني الإيطالي.

ويسعى نادي إيفرتون الإنجليزي لحسم صفقة وناس قبل أسبوع عن انقضاء “الميركاتو” الصيفي، رغم أن بقاء اللاعب مع نادي نابولي أمر وارد للغاية.

ووفقا لموقع “لوبومبا ديفالي” الإيطالي، فإن إدارة نادي إيفرتون قدمت عرضا لضم وناس في فترة “الميركاتو”، بطلب من المدرب رافائيل بينتيز، الذي يهدف إلى تدعيم هجوم الفريق قبل دخول المعترك الحاسم من الموسم الكروي الجديد، ووقع اختياره على وناس الذي يعرف جيدا قدراته، بحكم الإشراف على تدريبه في نابولي الإيطالي في وقت سابق.

وأكد ذات المصدر أن إيفرتون قدم عرضا بقيمة 3 ملايين يورو لاستعارة وناس مع خيار الشراء بـ10 ملايين يورو، فيما يشترط نابولي مبلغ 5 ملايين يورو لإعارته لموسم واحد، مع العلم أن عقد اللاعب مع النادي الإيطالي ينتهي صيف العام القادم، ما يسهل عملية التفاوض على ضمه من قبل الأندية الراغبة في خدماته.

ويحاول إيفرتون جعل صفقة أدم أوناس بديلة لإمكانية ضياع صفقة الأرجنتيني خواكين كوريا لاعب لازيو روما، الذي يفضل الالتحاق بنادي إنتر ميلان ومدربه السابق سيموني إنزاغي، إلا أن فريق العاصمة الإيطالية يشترط حوالى 35 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الشاب.