إيقاد الشعلة الأولمبية في 16 أفريل المقبل

اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تكشف:

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أنه سيتم إيقاد الشعلة الأولمبية في 16أفريل المقبل، إيذانا بالعد التنازلي لانطلاق الألعاب الأولمبية بين 26 جويلية و11أوت 2024. وستصل الشعلة إلى مرسيليا في أول محطاتها الفرنسية في الثامن من ماي المقبل.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 الجمعة إنه سيتم إيقاد الشعلة الأولمبية في 16 أفريل من العام القادم. وكشفت اللجنة أن ألعاب باريس تضم 11 حدثا في العاصمة الفرنسية.

وسيتم إيقاد الشعلة في قرية أولمبيا القديمة، مسقط رأس الألعاب، وستبقى في البلاد حتى مغادرتها إلى فرنسا من أثينا في 27 أفريل.

وستصل الشعلة إلى مرسيليا في الثامن من ماي المقبل. وسيستمر تتابع الشعلة في العاصمة الفرنسية – لا سيما عبر مونبلييه وكورسيكا وبوردو ومون سان ميشيل – حتى السابع من جوان، عندما تغادر مدينة بريست الساحلية على متن قارب للاستمرار في التتابع في الأراضي الفرنسية.

وستعود إلى بر فرنسا على متن قارب في 18 جوان. وبعد ذلك ستسافر عبر ستراسبورغ ورانس وليل من بين مدن أخرى، قبل العودة إلى باريس يومي 14 و15 جويلية.

وفي احتفال تقليدي في موقع الألعاب القديمة، تضيء ممثلة تلعب دور كاهنة بارزة الشعلة لكل دورة أولمبية- صيفا أو شتاء – باستخدام مرآة قبل تمريرها إلى حامل الشعلة الأول على حافة الملعب الأولمبي القديم في أولمبيا.وبعد تتابع قصير في اليونان، يتم تسليم الشعلة إلى المدينة المضيفة. وقال منظمو أولمبياد باريس إنهم سيستخدمون سفينة ذات صوارٍ ثلاث لنقلها إلى مدينة مرسيليا الساحلية، حيث ستقام منافسات الشراع في الأولمبياد.

وعادة ما يتم نقل الشعلة، الموضوعة في مصباح أمان، بالطائرة إلى المدينة المضيفة للألعاب الأولمبية.

وتعتبر مرسيليا نقطة انطلاق النسخة الفرنسية للأولمبياد. وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز الشهر الماضي إن منظمي باريس 2024 يخططون لوضع الشعلة الأولمبية على برج إيفل.