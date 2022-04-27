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رياضة

إيقاف الحارس أوكيجة

علي بهلولي
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إيقاف الحارس أوكيجة

تعرّض حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة سهرة الأربعاء، لِعقوبة الإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الانضباط، التابعة لِرابطة الكرة الفرنسية المحترفة.

وكان ألكسندر أوكيجة قد طُرد بِالبطاقة الحمراء بعد ظهيرة الأحد الماضي، في مباراة فريقه ماتز والضيف نادي براست، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة الفرنسية.

وبقيت لِفريق ماتز 4 مقابلات قبل إسدال ستار البطولة الفرنسية للموسم الحالي، ما يعني أن ألكسندر أوكيجة يُمكنه الحضور في آخر المشهد، أو الجولتَين الـ 37 والـ 38 تحديدا.

وخاض ألكسندر أوكيجة 21 مباراة بِزيّ فريق ماتز، في بطولة فرنسا للموسم الحالي.

ويتذيّل فريق ماتز لائحة ترتيب منافسة “اللّيغ 1″، وقد وضع قدما في بطولة القسم الثاني. فيما يرتبط ألكسندر أوكيجة (33 سنة) مع هذا النادي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

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التعليقات
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    المقابلة التي سجل فيها بلايلي، الحارس أوكيجة فقد أعصابه بعد أن تم طرد زميله المدافع الدي عرقل مهاجم فريق براست الدي كان سينفرد بالحارس قبل عشر دقائق من نهاية المقابلة. شبه معجزة لو فريق ماتز يحقق البقاء.

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