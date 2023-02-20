إيقاف الرّجل الثاني في وفاق سطيف

عاقبت لجنة الانضباط، الإثنين، المسؤول كريم العرباوي المدير الرياضي لِنادي وفاق سطيف بِالإيقاف.

وتبلغ مدّة الإيقاف شهرا نافذا انطلاقا من الـ 16 من فيفري 2023، يُمنع خلالها العرباوي من الدخول إلى الملاعب أو غرف حفظ الملابس. مع تسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار.

ويُصنّف كريم العرباوي في خانة الرّجل الثاني في نادي الأسود والأبيض، بعد الحكيم سرار.

وفسّرت لجنة الانضباط الحكم الصّادر بـ “الكلام السّوقي” الذي تفوّه به العرباوي ضدّ الحكّام (حكم الساحة إلياس بكواسة ومساعدَيه عادل عبان وإبراهيم عبد الرحمان)، في مباراة فريقه وفاق سطيف والزّائر شبيبة الساورة.

ولُعبت هذه المواجهة بِسطيف مساء الثلاثاء الماضي، لِحساب الدور الـ 16 لِمنافسة كأس الجمهورية. وانتهت بِإقصاء فريق “النّسر الأسود”.