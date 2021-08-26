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رياضة

إيقاف الفرنسي “ميندي” بِسبب فضائح أخلاقية

الشروق الرياضي
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إيقاف الفرنسي “ميندي” بِسبب فضائح أخلاقية

أوقفت الشرطة البريطانية، الخميس، اللاعب الدولي الفرنسي بنيامين ميندي مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورفضت إدارة نادي مانشستر سيتي التعليق على الحادثة، واكتفت في بيان لها، بِذكر أنها أوقفت لاعبها بنيامين ميندي مُؤقّتا، في انتظار نتائج التحقيق القضائي.

ولكن تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن بنيامين ميندي مُتورّط في فضائح أخلاقية، مع ثلاث فتيات تتجاوز أعمارهن 16 سنة، في فترة ما بين أكتوبر 2020 وشهر أوت الحالي. وأضافت أن الإيقاف من قبل رجال الأمن، جاء بعد تقدّم الفتيات الثلاث بِشكاوى ضد الدولي الفرنسي.

ويرتدي بنيامين ميندي (27 سنة) زيّ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منذ صيف 2017، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023. كما شارك في صفوف منتخب فرنسا الذي حاز كأس العالم 2018 بِروسيا.

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