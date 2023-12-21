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رياضة

إيقاف حكم دولي عراقي بسبب وشم

عمر سلامي
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إيقاف حكم دولي عراقي بسبب وشم
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الحكم العراقي محمد طارق أحمد

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد مؤقتا، بسبب وشم.

وطالبت لجنة الحكام، الحكم محمد طارق أحمد عدة مرات بتغطية الوشم خلال المباريات إلا أنه لم يستجب لطلبها.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم: “صحيح هذه الأشياء ربما لم تُمنع قانونيا لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراءً تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة”.

ويضع الحكم الدولي، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.

وعلّق الحكم محمد طارق على قرار إيقافه، قائلا: “الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين”.

وأضاف: “الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها “الفيفا” بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أية رسالة عنصرية، قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي وسأقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم”.

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