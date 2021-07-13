إيقاف حلفاية وبوشار إلى غاية سماع أقوالهما

لجنة الانضباط

قررت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم، إيقاف المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية ومدافع شباب بلوزداد سفيان بوشار.

وقامت اللجنة بإيقاف فهد حلفاية إلى غاية السماع لأقواله، بسبب المناوشات بين اللاعبين والمسيرين التي عرفها اللقاء الذي جمع فريقه بشباب بلوزداد، كما تم استدعاء كل من الأمين العام للوفاق ونظيره من الشباب (دون إيقاف).

أما سفيان بوشار فقد تم إيقافه إلى غاية السماع لأقواله يوم الخميس المقبل، ولن يتمكن من خوض اللقاء الذي سيجمع فريقه بأولمبي الشلف أمس الثلاثاء لحساب الجولة الـ31 من الرابطة المحترفة.

كما سلطت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف لمقابلتين على المدربين صابر بن سماعين (مولودية الجزائر) وخالد ديكيماش (شباب بلوزداد).

وتمت معاقبة بن سماعين -المدرب السابق للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما- بسبب احتجاجه على القرارات والتصرف غير اللائق, وهو ممنوع من الدخول الي غرف تغيير الملابس وأرضية الميدان مع غرامة مالية تقدر بـ30.000 دج.

ومن جهته، عوقب ديكيماش بسبب تصرف غير لائق، وهو ممنوع أيضا من دخول غرف تغيير الملابس وأرضية الميدان.

كما تم إيقاف نائب رئيس جمعية عين مليلة حسام الدين حركات ومدب حراس نادي بارادو، محمد زمولي إلى غاية الاستماع إلى أقوالهم يوم الخميس 15 جويلية.

كما قامت اللجنة بإيقاف المدرب الجديد لنادي بارادو، سي طاهر شريف الوزاني إلى غاية السماع لأقواله يوم الخميس.

أما أهلي برج بوعريريج وجمعية عين مليلة فقد سلطت عليهما عقوبة مالية بـ20.000 دج “بسبب غياب المدرب الأول على خط التماس”.