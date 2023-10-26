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رياضة

إيقاف رئيس اتحاد الكرة التونسي وإيداعه السّجن

الشروق الرياضي
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إيقاف رئيس اتحاد الكرة التونسي وإيداعه السّجن
ح.م
وديع الجريء

أصدر القضاء التونسي، الخميس، حكما يقضي بِإيداع رئيس اتحاد الكرة المحلّي وديع الجريء السّجن.

جاء ذلك بِتهمة تورّط وديع الجريء في قضية لها صلة بِالفساد، عِلما أن هذا المسؤول الرّياضي يشغل أيضا منصب عضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن وديع الجريء أُودع السّجن، فيما أصدر أعضاء المكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة المحلّي بيانا، يتضامنون من خلاله مع رئيس الهيئة الرّياضية التي ينتمون إليها، ويُبرّئونه من التّهمة المنسوبة إليه.

ويرأس وديع الجريء اتحاد الكرة التونسي منذ عام 2012، ويُمارس حاليا الوظيفة في عهدته الثالثة التي تنقضي العام المُقبل.

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