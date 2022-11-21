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رياضة

إيقاف رئيس اتحاد خنشلة ومدرب مولودية البيّض

علي بهلولي
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إيقاف رئيس اتحاد خنشلة ومدرب مولودية البيّض

سلّطت لجنة الانضباط، الإثنين، عقوبة الإيقاف على رئيس نادي اتحاد خنشلة وليد بوكرومة، ومدرب فريق مولودية البيّض الشريف حجار.

ويُمنع رئيس اتحاد خنشلة وليد بوكرومة من ممارسة النشاطات الكروية لِمدّة 6 أشهر نصفها غير نافذ، وتسديد غرامة مالية بِقيمة 40 ألف دينار. بِسبب تهجّمه على الرّسميين في مباراة فريقه والمضيف نادي شبيبة الساورة، بِرسم منافسة البطولة الوطنية بِتاريخ الـ 6 من نوفمبر الحالي.

ويُمنع مدرب مولودية البيّض الشرف حجار من ممارسة النشاطات الكروية لِمدّة شهر نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار. بِسبب تصريحاته الإعلامية الحادّة والنّاقمة، بعد مباراة فريقه والمضيّف شباب بلوزداد، ضمن إطار منافسة البطولة الوطنية بِتاريخ الـ 5 من نوفمبر الحالي.

ووجّهت لجنة الانضباط استدعاءً إلى رئيس نادي شبيبة الساورة محمد زرواطي، للمثول أمام مكتبها في الـ 28 من نوفمبر الحالي. وقبلت اعتذاره لِغيابه في استدعاء كان مُبرمجا صباح الإثنين.

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