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الجزائر

إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في الجزائر

الشروق أونلاين
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إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في الجزائر

أوقفت مصالح الأمن لولاية تبسة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد دخوله البلاد بطريقة غير شرعية وسيمثل أمام وكيل الجمهورية المختص الاثنين.  

وأكدت مصادر مطلعة، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على رئيس حزب قلب حزب تونس نبيل القروي، من قبل السلطات الجزائرية بولاية تبسة، كما تم توقيف أربعة أشخاص آخرين منهم إثنين يحملان الجنسية التونسية بالاضافة إلى شقيق القروي.

وذكرت ذات المصادر أن القروي المتابع في تونس في قضايا فساد كان يقيم لدى مواطن بالحدود الجزائرية التونسية.

يذكر أن رئيس حزب قلب تونس وصاحب قناة نسمة التلفزيونية قد تغيب عن الساحة السياسية والاعلامية في تونس منذ الافراج عنه مطلع شهر جويلية الماضي.

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