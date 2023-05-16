إيقاف رئيس نادي اتحاد الشاوية

سلّطت لجنة الانضباط في آخر اجتماع لها على رئيس نادي اتحاد الشاوية طارق ياحي، عقوبة الإيقاف لِمدّة 6 أشهر نافذة.

ويُمنع ياحي من ممارسة أيّ نشاط كروي انطلاقا من الـ 15 من ماي الحالي، وإلى غاية منتصف نوفمبر المُقبل، بِموجب هذه العقوبة التي أنهت موسمه قبل الآوان. مع تسديد غرامة مالية قيمتها 35 ألف دينار.

وكان طارق ياحي قد صدر عنه سلوك غير رياضي تجاه حكّام مباراة فريقه اتحاد الشاوية والضّيف نادي جمعية الخروب (1-0 لِمصلحة الأوّل)، بعد ظهيرة الجمعة الماضية. لِحساب الجولة الـ 27 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”، وفي فترة مابين الشوطَين تحديدا، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا. عِلما أن اتحاد الشاوية يتموقع في الرّتبة الـ 14 من أصل 16 ناديا مُتنافسا، ومُهدّد بِالنزول إلى القسم الثالث، وتشغل جمعية الخروب المركز الثاني، قبل ثلاث جولات عن إسدال السّتار.

وعوقب لاعبا اتحاد الشاوية بلال حمزاوي وجمعية الخروب عبد الحكيم بزاز، بِالإيقاف لِمدّة مباراة نافذة وتسديد غرامة مالية قيمتها 15 ألف دينار لِكليهما، بِسبب الاحتجاج على قرار الحكم.