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رياضة

إيقاف عداءة بسبب قيادتها سيارة خلال ماراثون بريطانيا

عمر سلامي
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إيقاف عداءة بسبب قيادتها سيارة خلال ماراثون بريطانيا
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العداءة يواشا زاكشيفتسكي

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البريطاني لألعاب القوى العداءة يواشا زاكشيفتسكي لمدة 12 شهرا، بسبب قيادتها سيارة خلال سباق ماراثون، في أفريل الماضي.

وأظهرت البيانات الخاصة بنظام التتبع في سباق بريطانيا للماراثون من مانشستر إلى ليفربول أن العداءة زاكشيفتسكي، استخدمت سيارة لمسافة 4 كيلومترات من السباق.

وزعمت العداءة البالغة من العمر 47 عاما، التي تم تجريدها من المركز الثالث، أنها أبلغت مسؤولي السباق بوجودها في سيارة وأنهت السباق “بطريقة غير تنافسية”.

وقالت لجنة الانضباط: “حصلت العداءة على الجائزة في نهاية السباق، وهو أمر لم يكن ينبغي لها القيام به إذا كانت قد أكملت السباق على أساس غير تنافسي.. كما أنها لم تسع إلى إعادة الجائزة في الأسبوع التالي للسباق”.

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