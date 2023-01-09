إيقاف عداء إيطالي حتى عام 2058 بسبب تحديه العقوبة

عاقبت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، العداء الإيطالي أليساندور براكوني، بحرمانه من المشاركة في المنافسات التابعة للاتحاد لمدة 36 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الإيطالي أليساندور براكوني البالغ من العمر 36 سنة، لن يكون بمقدوره المشاركة في أي بطولة لألعاب القوى حتى عام 2058.

وكان العداء الإيطالي معاقبا لمدة 12 عاما في البداية، بعد سقوطه بفي اختبار كشف المنشطات في مايو الماضي، وبعدها فرضت وحدة النزاهة 12 عاما أخرى على براكوني، وارتفعت مدة العقوبة إلى 36 عاما بسبب مشاركته في نصف ماراثون في مدينة ستريسا بإيطاليا.

وعاقبت وحدة النزاهة براكوني بعد إدانته باستخدام مواد محظورة وحيازتها، ولن يكون بإمكانه العودة إلى المنافسة إلا في سن 72 عاما.

ولا تعد فترة العقوبة التي تعرض لها العداء أليساندور براكوني، هي الأطول، لأن وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، عاقبت الإيطالي روبرتو باربي عام 2008، بالإيقاف لمدة 38 عاما.