إيقاف عطال وشكوك حول خوضه “كان” 2024

أصدرت لجنة الانضباط الفرنسية، الأربعاء، عقوبة الإيقاف ضدّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال.

وقضت هذه الهيئة التابعة لِاتحاد الكرة الفرنسي في آخر اجتماع لها، بِإيقاف المدافع عطال لِمدّة 7 مقابلات نافذة.

وكان مدافع “مُحاربي الصّحراء” قد انتصر مُؤّخرا للقضية الفلسطينية، في منشور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وهو ما ألبّ عليه اتحاد الكرة الفرنسي، المُنحاز بِشكل مفضوح إلى الصّهاينة.

وتبدأ العقوبة انطلاقا من الـ 31 من أكتوبر الحالي، يقول بيان لجنة الانضباط.

وبِعبارة أخرى، يُمكن لِعطال المُشاركة في مباراة فريقه نيس والمُضيّف نادي كليرمون، المُقرّر تنظيمها بِرسم الجولة الـ 10 من عمر البطولة الفرنسية، سهرة الجمعة المقبلة.

وتعني هذه العقوبة أنه بعد مواجهة كليرمون، سيُجبَر عطال على الرّاحة. ذلك أن المباراة الرّسمية الثامنة لِفريقه نيس، ستكون بِتاريخ الـ 13 من جانفي 2024، خارج القواعد أمام نادي ران، في إطار الجولة الـ 18 من عمر منافسة “اللّيغ 1”.

وتبقي أيضا مشاركة عطال مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل، محلّ شكّ. هذا دون الحديث عن مواجهتي الصّومال والموزمبيق في منتصف نوفمبر القادم، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وقد يلجأ يوسف عطّال – وهو أمر جدّ وارد – إلى تسطير برنامج تحضير خاص طوال فترة الرّاحة الإجبارية، حتّى يُحافظ على لياقته البدنية، ويرفع فرص خوضه “كان” 2024.