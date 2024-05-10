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رياضة

إيقاف فغولي وموسمه انتهى قبل الآوان

علي بهلولي
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إيقاف فغولي وموسمه انتهى قبل الآوان
ح.م

انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي قبل الآوان، ولا علاقة للأمر بِالإصابة كما يبدو من الوهلة الأولى.

كلّ ما في الأمر أن لجنة الانضباط التابعة لِاتحاد الكرة التركي سلّطت على الجناح فغولي، عقوبة الإيقاف لِمدّة 5 مقابلات نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها نحو ألفَي (2000) أورو، كما جاء في أحدث بيان لِإدارة ناديه قاراغومروك. التي أضافت أن العقوبة لها صلة بِطرده في مباراة رسمية أمام المُضيّف نادي قيصري سبور.

ولُعبت هذه المواجهة في الـ 4 من ماي الحالي لِحساب منافسة البطولة التركية، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2). وخلالها سجّل الدولي الجزائري هدفا، وأشهر بعدها الحكم في وجهه بطاقة حمراء.

وبقيت لِفريق قاراغومروك 3 لقاءات رسمية قبل نهاية الموسم، ما يعني أن مشوار فغولي (34 سنة) انتهى. وفي حال بقائه في تركيا، فلن يلعب مقابلتَين رسميتَين في ضربة انطلاقة الموسم المقبل. عِلما أن مدّة العقد تنقضي في الـ 30 من جوان القادم.

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