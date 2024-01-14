إيقاف لاعب صهيوني استفزّ المسلمين في البطولة التركية

أوقفت إدارة نادي أنطاليا سبور التركي مساء الأحد لاعبها الصّهيوني ساجيف يهيزكيل.

جاء ذلك بِسبب احتفال للاعب الصّهيوني يهيزكيل استفزّ به المسلمين، حيث كتب في ضمادة لفّ بِها يده: “100 يوم.. الـ 7 من أكتوبر”، ووضع بِجانبها النّجمة السّداسية (الصّورة المُدرجة أدناه).

وسجّل المهاجم ساجيف يهيزكيل هدفا لِمصلحة فريقه أنطاليا سبور، ضدّ الزّائر نادي طرابزن سبور. في مباراة انتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، لِحساب الجولة العشرين من عمر البطولة التركية.

وأصدرت إدارة نادي أنطاليا سبور التركي بيانا، يقول: “اليوم خاض نادينا مباراة ضدّ طرابزون سبور. تصرف اللاعب ساجيف يهيزكيل أثناء احتفاله بِالهدف، بِشكل مُخالف للقيم الوطنية لِبلدنا. وبِقرار من مجلس الإدارة تمّ إيقاف اللاعب من الفريق”.

كما نشر اتحاد الكرة التركي بيانا، قال من خلاله: ” نُدين السّلوك غير المقبول على الإطلاق للاعب ساجيف يهيزكيل، في مباراة أنطاليا سبور- طرابزون سبور، التي أقيمت اليوم في الدوري الممتاز. نجد أن إيقاف إدارة نادي أنطاليا سبور لِهذا اللاعب قرار مناسب. الإجراءات اللازمة والتحقيقات التأديبية ضد المسؤولين عن ذلك سيتم تنفيذها بِشكل عاجل”.

ووفقا لِتقارير صحفية محلّية، فإن القضاء التركي باشر في فتح تحقيق بعد هذه الحادثة.

للإشارة، فإن اللاعب الصّهيوني ساجيف يهيزكيل (28 سنة) انضمّ إلى نادي أنطاليا سبور التركي في الصّيف الماضي، لِمدّة ثلاثة مواسم.