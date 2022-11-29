إيقاف لاعب لِمدّة 16 سنة!

عوقب لاعب في المنافسات المحلّية الفرنسية بِالإيقاف عن ممارسة النشاطات الكروية لِمدّة 16 سنة!

وكان هذا اللاعب قد اعتدى على الحكم لمّا نطحه بِعنف، في مباراة لِفريقه بورج والمُضيّف نادي سان أمون مونترون، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية للدرجة السابعة.

وفي أحدث بيان لِرابطة القسم الجهوي الفرنسي، جاء أن لجنة الانضباط عاقبت اللاعب المعني بِالأمر بِالإيقاف لِمدّة 16 سنة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 255 أورو. مع الإشارة إلى أن اللاعب المُعاقب يبلغ من العمر 18 سنة، وينشط في مركز مدافع.

فضلا عن ذلك، رسّمت لجنة الانضباط خسارة فريق بورج، وخصم ثلاث نقاط من رصيده، وإلزام مسؤوليه بِتسديد غرامة مالية قيمتها 500 أورو.