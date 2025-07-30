إيقاف مباراة المولودية والأولمبيك الباجي

عودة ديلور

أوقف المنظّمون مساء الأربعاء، مباراة نادي مولودية الجزائر ومضيفه فريق أولمبيك باجة التونسي.

ولُعبت هذه المقابلة الودية بِمركز التحضيرات لِعين دراهم التونسية، استعدادا للموسم الجديد.

واضطرّ المنظّمون إلى إيقاف المباراة في الشوط الثاني، بعد انسحاب المنافس أولمبيك باجة التونسي، احتجاجا على رفض الشرطة حضور مشجعيه. علما أن النتيجة كانت تُشير إلى التعادل السلبي.

وحاولت إدارة المولودية إقناع مسؤولي فريق أولمبيك باجة بِمواصلة اللقاء، لكن دون طائل.

وأصدرت إدارة نادي أولمبيك باجة التونسي بيانا، وقالت:

وشهدت المقابلة عودة المهاجم الدولي السابق أندي ديلور، بعد فترة إعارة إلى نادي مونبلييه الفرنسي، ذلك أنه ما زال يرتبط مع “العميد” بِعقدٍ تنقضي مدته في صيف 2026.

وعُدّت هذه المواجهة غير المكتملة، أول لقاء للمدرب الجديد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وتنتظر المولودية ثلاث مقابلات تحضيرية أُخرى بِتونس، أمام كل من: شباب قسنطينة والخور القطري وحمام الأنف التونسي، في الـ 2 والـ 4 والـ 7 من أوت المقبل، تواليا.