إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين

الدوري يشارك فيه عدد كبير من اللاعبين المسلمين

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن قرارها بالسماح للحكام بإيقاف المباريات خلال شهر رمضان عند وقت أذان المغرب، وذلك لتمكين اللاعبين المسلمين من كسر صيامهم. وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، تعليمات لجميع الحكام في جميع الدرجات بإيقاف المباريات بشكل مؤقت خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول الإفطار.

ومن جانب آخر، افتتح النجم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال، قاعة الصلاة الجديدة في ملعب الإمارات الخاص بالنادي اللندني، مع حلول شهر رمضان المبارك. وشارك محمد النني صاحب الـ 31 عامًا مع أرسنال في 6 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، كما غاب محمد النني عن قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام حسن المدير الفني لخوض مباريات فترة التوقف الدولية.

ونشر النني، عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” صورًا من افتتاح غرفة المصلين، معلقًا: “أنا فخور جدا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات”.

وأضاف: “إن توفير مساحة مخصصة للتأمل والصلاة سيُحدث فرقًا كبيرًا في حياة لاعبي أرسنال على المدى الطويل، وأنا ممتن حقًا للموظفين وكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع”. وانضم محمد النني إلى نادي أرسنال في جانفي 2016، قادمًا من نادي بازل السويسري مقابل صفقة بلغت 12 مليون يورو. ويتصدر “الغانرز” جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-2024، ليواصل البحث عن اللقب منذ سنوات طويلة من دون تتويج.