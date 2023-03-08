إيقاف مدافع منتخب سوريا مدى الحياة لهذا السبب

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، إيقاف أحمد الصالح مدافع نادي الجيش والمنتخب مدى الحياة، بسبب الاعتداء والبصق على الحكم خلال مباراة محلية.

وقال الاتحاد السوري في بيان نشره عبر “انستغرام” إنه بعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة الوثبة مع الجيش في الثالث من فيفري قررت لجنة الانضباط ثبوت قيام الصالح بركل الحكم وشتمه والبصق المباشر عليه، وذلك بعدما تلقى بطاقة حمراء.

وأضاف الاتحاد أن اللاعب أحمد الصالح واصل سب الحكم بعد انتهاء المباراة في غرفة الملابس الخاصة بالحكام وتهجم على الحكم مرة أخرى، وكرر البصق على الحكم وشتمه في عرضه، ما يؤكد إصراره على هذا العمل الشائن.

وتابع الإتحاد السوري أنه نتيجة لذلك قررت لجنة الانضباط، توقيف الصالح عن اللعب مدى الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي.