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رياضة

إيقاف مدرب أوكيجة وبولحية

علي بهلولي
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إيقاف مدرب أوكيجة وبولحية
الأرشيف
فريديريك أنتونيتي

عاقبت لجنة الانضباط الفرنسية سهرة الأربعاء، التقني فريديريك أنتونيتي مدرب الفريق المحلّي ماتز بِالإيقاف لِمدّة 10 مقابلات، بينها 3 مواجهات غير نافذة.

ومعلوم أن فريق ماتز الفرنسي يضمّ في صفوفه اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين: حارس المرمى ألكسندر أوكيجة، ومتوسط الميدان الهجومي فريد بولحية.

وعوقب المدرب فريديريك أنتونيتي بِسبب اعتدائه على المنسّق الرياضي لِنادي ليل الفرنسي سيلفان أرمون، في الأنفاس الأخيرة لِمباراة الفريقَين في البطولة المحلّية سهرة الجمعة الماضية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولُعبت لِحدّ الآن 25 جولة من عمر البطولة الفرنسية، وبقيت في السّباق 13 جولة. ما يعني أن المدرب فريديريك أنتونيتي سيُمنع من دخول الملاعب حتى الجولة الـ 33. عِلما أن فريق ماتز يتموقع في المركز الـ 19 وقبل الأخير، وهي رتبة تُنزله إلى القسم الثاني.

ويُدرّب التقني الفرنسي فريديريك أنتونيتي (60 سنة) فريق ماتز، منذ خريف 2020 وإلى غاية صيف 2024.

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