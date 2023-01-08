إيقاف مدرب إنجليزي بسبب العنصرية ضد لاعبيه من خارج أوروبا

قرّر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف المدرب لفريق كرولي تاون، جون يمز، وحرمانه من ممارسة أي نشاط في كرة القدم لمدة 18 شهرا، بعد إدانته بتوجيه إهانات عنصرية للاعبيه من خارج أوروبا.

وقالت صحيفة “ذا ديلي ميل” “The Daily Mail” البريطانية، أن المدرب أُدين بـ11 تهمة تتعلق بالتعامل العنصري مع لاعبي كرولي تاون، في الموسم الماضي .

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البالغ من العمر 63 عاما نال أطول عقوبة يتم فرضها من قبل الاتحاد الإنجليزي بسبب “انتهاكات عنصرية”.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا بحق المدرب يمز، بعد الشكوى التي تقدم بها عدد من لاعبي كرولي تاون في أفريل 2022، اتهموه فيها بتوجيه عبارات عنصرية.

ووقع 7 لاعبين من كرولي تاون ضحايا لانتهاكات يمز العنصرية، حيث كان المدرب يناديهم بأسماء “انتحاري” و”إرهابي”.

وأطلق المدرب يمز كلمة “كاري مانشر” على اللاعبين القادمين من القارة الآسيوية، و”محارب الزولو” على أصحاب الأصول الأفريقية، كما أطلق لقب “مفجر انتحاري” على أحد اللاعبين الشباب.

ووجه الاتحاد الإنجليزي للمدرب 16 تهمة تتعلق بانتهاكات عنصرية “جسيمة”، يتعلق بعضها بالإشارة إلى العِرق واللون والجنسية والدين أو المعتقد.

وقررت إدارة النادي، الذي ينافس حاليا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، إيقاف “يمز” عن العمل، ومن ثم إقالته.