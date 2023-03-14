إيقاف مدرب اتحاد بسكرة

سلّطت لجنة الانضباط، الثلاثاء، عقوبة الإيقاف على التقني محمد بوطاجين مدرب فريق اتحاد بسكرة.

وعوقب المدرب بوطاجين بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. بِسبب سلوك سيّئ صدر منه حكام مباراة فريقه اتحاد بسكرة والمُضيّف نادي مولودية البيض، والاحتجاج على قراراتهم. كما فسّرت لجنة الانضباط الحكم الذي اتّخذته.

وعوقبت إدارة نادي مولودية البيّض بِتسديد غرامة مالية قيمتها 130 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار الفريق للشهب النّارية، والسلوك السيّئ للفتيان المُكلّفين بِالتقاط الكرات.

ولُعبت هذه المواجهة بِالبيّض بعد ظهيرة الجمعة الماضية، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية. وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1).