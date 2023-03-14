-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إيقاف مدرب اتحاد بسكرة

علي بهلولي
  • 58
  • 0
إيقاف مدرب اتحاد بسكرة

سلّطت لجنة الانضباط، الثلاثاء، عقوبة الإيقاف على التقني محمد بوطاجين مدرب فريق اتحاد بسكرة.

وعوقب المدرب بوطاجين بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. بِسبب سلوك سيّئ صدر منه حكام مباراة فريقه اتحاد بسكرة والمُضيّف نادي مولودية البيض، والاحتجاج على قراراتهم. كما فسّرت لجنة الانضباط الحكم الذي اتّخذته.

وعوقبت إدارة نادي مولودية البيّض بِتسديد غرامة مالية قيمتها 130 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار الفريق للشهب النّارية، والسلوك السيّئ للفتيان المُكلّفين بِالتقاط الكرات.

ولُعبت هذه المواجهة بِالبيّض بعد ظهيرة الجمعة الماضية، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية. وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1).

مقالات ذات صلة
تحويل مباريات الدوري الجزائري إلى فترة الليل في رمضان

تحويل مباريات الدوري الجزائري إلى فترة الليل في رمضان

مدرب المنتخب المغربي يعلن موقفه من أشرف حكيمي

مدرب المنتخب المغربي يعلن موقفه من أشرف حكيمي

بوعناني يُقرّر ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”

بوعناني يُقرّر ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”

سليماني يبلغ هدفه رقم 112 مع الأندية التي لعب لها

سليماني يبلغ هدفه رقم 112 مع الأندية التي لعب لها

شباب قسنطينة يقبل استقالة مضوي

شباب قسنطينة يقبل استقالة مضوي

زفيزف: تشبيب المنتخب الوطني هدف إستراتيجي للفاف

زفيزف: تشبيب المنتخب الوطني هدف إستراتيجي للفاف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد