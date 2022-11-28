إيقاف مدرب اتحاد عنابة

سلّطت لجنة الانضباط، الإثنين، ضد مدرب اتحاد عنابة كمال مواسة عقوبة الإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين، وتسديد غرامة مالية قيمتها 15 ألف دينار.

وكان المدرب مواسة قد طُرد في مباراة فريقه اتحاد عنابة والمُضيّف نادي اتحاد خميس الخشنة، بِرسم منافسة كأس الجمهورية. وذلك بِسبب احتجاجاته على قرارات الحكم.

وتدفع إدارة نادي اتحاد عنابة غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار، بِسبب “السلوك السيّئ”.

وعوقب خالد كرومي لاعب نادي شبيبة غير بِالإيقاف لِمدّة 8 مقابلات، نصفها غير نافذ، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار. وذلك بِسبب طرده، بعد محاولته الاعتداء على الحكم، في مباراة فريقه والمُضيّف شبيبة عزازقة بِرسم منافسة كأس الجزائر.

وسلّطت لجنة الانضباط العقوبة ذاتها تقريبا على اللاعب عصام خلايفية، الذي طُرد في مباراة فريقه اتحاد سدراتة والمُضيّف نجم البسباس، بِرسم منافسة كأس الجمهورية. لكن الغرامة المالية تُقدّر بـ 5 آلاف دينار. وتدفع إدارة ناديه غرامة مالية بِالقيمة المالية ذاتها، بِسبب الوصول المتأخّر لِفريقها الكروي إلى الملعب.

وأُوقف اللاعب محمد الأمين حطاب من وداد تيسيمسيلت لِمدّة 4 مقابلات نصفها غير نافذ، بِسبب طرده بعد أن شتم حكم مباراة فريقه والمُضيّف ترجي مستغانم، بِرسم منافسة كأس الجمهورية. مع تسديد غرامة مالية قيمتها 20 ألف دينار.