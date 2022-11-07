إيقاف مدرب مولودية البيّض

سلّطت لجنة الانضباط، الإثنين، ضد التقني شريف حجار مدرب فريق مولودية البيّض عقوبة الإيقاف.

وقالت لجنة الانضباط إن المدرب شريف حجار لن يُمارس مهامه حتى يمثل أمام مكتبها في الـ 14 من نوفمبر الحالي. دون أن تُقدّم توضيحات.

وعوقب التقني عبد الغني عوامري مدرب حرّاس مرمى مولودية البيّض بِالإيقاف، لكن لِمدّة مباراة نافذة. بِسبب اقتحامه لِأرضية الميدان في مواجهة المضيف شباب بلوزداد، التي لُعبت بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية، بعد ظهيرة السبت الماضي.

وعاقبت لجنة الانضباط فريق شباب بلوزداد بِتسديد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار، ومنحه إنذارا. بِسبب رشق أنصار الفريق لِأرضية الميدان بِالشهب النارية في مواجهة الزائر فريق مولودية البيّض.