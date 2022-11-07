-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إيقاف مدرب مولودية البيّض

علي بهلولي
  • 131
  • 0
إيقاف مدرب مولودية البيّض

سلّطت لجنة الانضباط، الإثنين، ضد التقني شريف حجار مدرب فريق مولودية البيّض عقوبة الإيقاف.

وقالت لجنة الانضباط إن المدرب شريف حجار لن يُمارس مهامه حتى يمثل أمام مكتبها في الـ 14 من نوفمبر الحالي. دون أن تُقدّم توضيحات.

وعوقب التقني عبد الغني عوامري مدرب حرّاس مرمى مولودية البيّض بِالإيقاف، لكن لِمدّة مباراة نافذة. بِسبب اقتحامه لِأرضية الميدان في مواجهة المضيف شباب بلوزداد، التي لُعبت بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية، بعد ظهيرة السبت الماضي.

وعاقبت لجنة الانضباط فريق شباب بلوزداد بِتسديد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار، ومنحه إنذارا. بِسبب رشق أنصار الفريق لِأرضية الميدان بِالشهب النارية في مواجهة الزائر فريق مولودية البيّض.

مقالات ذات صلة
أحد أرقى أحياء العاصمة و”ثقافة” السّفر عبر القطار

أحد أرقى أحياء العاصمة و”ثقافة” السّفر عبر القطار

الرّنّة الموسيقية للأسماء السويدية تُخْلِطُ حسابات الجمهور الجزائري!

الرّنّة الموسيقية للأسماء السويدية تُخْلِطُ حسابات الجمهور الجزائري!

بعد التلويح باستبعاد الكاميرون من المونديال.. هكذا ردّ إيتو صامويل (فيديو)

بعد التلويح باستبعاد الكاميرون من المونديال.. هكذا ردّ إيتو صامويل (فيديو)

بِالفيديو: حكم سبق له إدارة مباراة للجزائر يطرد 10 لاعبين!

بِالفيديو: حكم سبق له إدارة مباراة للجزائر يطرد 10 لاعبين!

بلايلي يتنفس مؤقتا وضغط كبير ينتظره في بقية الجولات

بلايلي يتنفس مؤقتا وضغط كبير ينتظره في بقية الجولات

آدم وناس” أخطأت بالانتقال إلى نابولي والآن أنا سعيد مع ليل”

آدم وناس” أخطأت بالانتقال إلى نابولي والآن أنا سعيد مع ليل”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد