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رياضة

إيقاف مدرّب نجم مقرة

علي بهلولي
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إيقاف مدرّب نجم مقرة
ح.م
اليامين بوغرارة.

سلّطت لجنة الانضباط، الخميس، عقوبة الإيقاف على التقني اليامين بوغرارة مدرب فريق نجم مقرة.

وعوقب المدرب بوغرارة بِالإيقاف لِمُدّة مقابلتَين نافذتَين، يُمنع خلالها من الدخول إلى الملعب أو غرف حفظ الملابس. بِسبب سلوكه السيّئ ضدّ حكّام مباراة فريقه نجم مقرة والزّائر شباب بلوزداد.

ولُعبت هذه المواجهة المتأخّرة عن الجولة الـ 17 من عمر البطولة الوطنية، بعد ظهيرة الثلاثاء الماضي. وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وهكذا سيغيب المدرب اليامين بوغرامة عن مقابلتَي نجم مقرة، أمام الزّائر شباب قسنطينة والمُضيّف فريق مولودية البيّض، لِحساب منافسة البطولة الوطنية، الأحد المقبل والـ 4 من أفريل القادم، تواليا.

وتدفع إدارة نادي نجم مقرة غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار، بِسبب التنظيم السيّئ للمباراة.

وتُسدّد إدارة نادي شباب بلوزداد غرامة مالية قيمتها 60 ألف دينار، بِسبب استعمال أنصار الفريق للشهب النارية في المدرّجات.

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