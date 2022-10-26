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إيقاف مذيعة بريطانية ابتهجت على الهواء برحيل جونسون

جواهر الشروق
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إيقاف مذيعة بريطانية ابتهجت على الهواء برحيل جونسون
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مقدمة البرامج البريطانية مارتين كروكسال (بي بي سي)

أوقفت إدارة شبكة “بي بي سي” إحدى مذيعاتها عن العمل مؤقتا بعد ظهورها مبتهجة وسعيدة عقب انسحاب بوريس جونسون من سباق زعماء حزب المحافظين.
وافتتحت المذيعة، مارتين كروكسال، برنامجها The Papers بقولها “هل مسموح لي أن أكون بهذا الفرح؟ حسنا، أنا كذلك”، حدث ذلك بعد دقائق فقط من انتشار خبر انسحاب جونسون.
وقال المشاهدون إن المذيعة انحرفت عن القواعد المحايدة، فيما اشتكى البعض إلى هيئة الرقابة الإعلامية حول هذه الحادثة، وفق ما نقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية.

واعترفت المذيعة مارتين على الهواء بأن تعليقاتها ربما انتهكت القواعد المهنية، وقالت وهي تضحك على السخرية الموجهة إلى جونسون: “ربما لا ينبغي علي الضحك” مضيفة ” كما تابعت: “أنا على الأرجح كسرت بعض قواعد الحياد الفظيعة بسبب الضحك”.
وأصدرت “بي بي سي بيانًا قالت فيه إن الشبكة تقوم بمراجعة برنامج The Papers لليلة الماضية بحثًا عن انتهاك محتمل للنزاهة، مؤكدة أنه من الضروري المحافظة على أعلى المعايير التحريرية.
يُذكر أن المذيعة ذاتها تلقت 144 شكوى للسبب نفسه قبل نحو شهر، وكانت هذه الحلقة التي ظهر فيها الممثل الكوميدي جو ليسيت وهو يهتف ويثني على ليز تراس بسخرية.

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