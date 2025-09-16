إيلان قبّال نجم في باريس في انتظار التأكيد مع المنتخب الوطني الجزائري

نال الثناء من محيط ناديه وهو مرشح للتألق أكثر هذا الموسم

قدّم الدولي الجزائري، المحترف مع ناديه “باريس أف سي”، أوراق اعتماده بامتياز في الدوري الفرنسي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الفترة الماضية مع ناديه، حين كان العنصر الأبرز في الفريق وحتى في “الليغ1″، جعلته ينافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أوت الماضي، بعدما تمكن من حسم جائزة أجمل هدف الذي سجله أمام نادي أولمبيك مرسيليا لحساب الجولة الثانية من البطولة الفرنسية.

مستويات قبال هذا الموسم، جعلته حديث العام والخاص في فرنسا، خاصة وأن مسيرته شهدت العديد من فترات الفراغ، بسبب الإصابات التي تعرض لها سابقا، التي حرمته من التواجد ضمن أعرق الأندية في العالم، بالنظر لما يمتلكه من إمكانيات، خاصة خلال الفترة التي تواجد فيها مع نادي ريمس الفرنسي، التي عجلت بتمثيله للمنتخب الوطني الجزائري خلال حقبة جمال بلماضي، غير أنه غاب بعدها بسبب الإصابات الكثيرة، وتدني مستواه.

رغبة نجم باريس أف سي، في التألق تجلت بشكل كبير هذا الموسم، من خلال ما يقدمه مع ناديه، والتطور الذي شهده مقارنة بالسنوات الماضية، أين أصبح أكثر نضجا وجماعية، التي امتزجت بسرعته وإمكانياته الفردية التي ترجمها مع بداية الموسم الجاري، معيدة إياه إلى المنتخب الوطني الجزائري، أين كان حاضرا في التربص السابق أين خاض الخضر مواجهتين أمام كل من بوتسوانا وغيني، لحساب تصفيات كأس العالم 2026، لم يشارك فيهما، في انتظار التربص المقبل، أين يطمح لفرض نفسه في حال تم منحه دقائق لعب، خاصة وأن ما يقدمه هذا الموسم في الليغ1، يرشحه لنيل مكانة في قائمة الخضر مستقبلا.

وفي حوار خص به قناة” تي أف 1″ الفرنسية، وعبر برنامج “تيليفوت”، تحدث قبال عن ماضيه فيما يخص مشواره الكروي، والسبب الذي جعله يتألق هذا الموسم، كما تضمن البرنامج ما قاله المدرب الحالي “لباريس اف سي”، حول الدولي الجزائري، بالإضافة إلى نجم ليفربول إيتيكي، الذي اعتبره ظاهرة في كرة القدم.

وقال قبال ” مررت بالعديد من التحديات، يجب أن يعرف الناس أن عمري حاليا هو 27 سنة، وعانيت كثيرا.. كثيرا ما قيل لي إنني قصير جدا ولن يكون بإمكاني توقيع عقد احترافي، وهو ما جعلني أضاعف العمل من أجل الوصول إلى المبتغى”،

مضيفا: “اليوم بقميص باريس أف سي أريد أن أثبت أنه بالقلب والموهبة لا شيء مستحيل، وهو ما أسعى إلى تقديمه هذا الموسم مع النادي”.

وعن تتويجه بأجمل هدف في شهر أوت، قال قبال في تصريح آخر لدى الموقع الرسمي للفريق: “أنا سعيد، لكني لم أكن متأكدا من نيل الجائزة، خاصة وأن هدف جواو نيفيز هو الآخر رائع، لكن يجب أن لا ننسى بأن هدفي هو تتويج عمل جماعي وأنا أنهيت فقط الهجمة، فالكل مشارك في جماليته”.

مستويات قبال، جعلته معشوق جماهير النادي الثاني في باريس، وحتى محيط الفريق من الإدارة إلى المدرب، ستيفان جيلي الذي نوه بإمكانيات الدولي الجزائري، ايلان قبال، مؤكدا أنه أول لاعب طلب التعاقد معه، بعد تعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق.

وقال ستيفان جيلي عن قبال إنه شخص دائم الابتسامة عندما يصل إلى التدريبات، كان أول لاعب رغبت في ضمه عند قدومي إلى هنا، إنه لاعب مميز، ومن الجميل أن يكون لدي لاعب مثله في التشكيلة، فهو أمر إيجابي لنا في مشوارنا هذا الموسم.”

أما الدولي الفرنسي ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، هوغو ايكيتيكي، فأكد أن قبال هو عبارة عن موهبة الكبيرة في كرة القدم، خاصة وأنهما لعبا سويا في نادي ريمس الفرنسي موسم 2021-2022، وهو ما أكده في نفس التقرير الذي بثته برنامج “تيليفوت”، حيث قال عنه: “قبال هو اللاعب المفضل بالنسبة لي.. إنه مقاتل ولديه رغبة قوية في الانتصار، وهذه الرغبة تجعله لاعبا غير متوقع أحيانا، كما أنه يمتلك خدعة التسديد الوهمي، يجب أن أتكلم عنها.. إنها سريعة جدا”.

من جهة أخرى، أشاد موقع النادي الباريسي، بإيلان قبال، وتغنى بنيله جائزة أجمل هدف في شهر أوت، والذي سجله أمام أولمبيك مرسيليا، حيث نشرت إدارة الفريق بيانا، كتبت فيه “باريس أف سي…فخور، وسط ميداننا قبال نال جائزة أجمل هدف في شهر أوت، أمام مرسيليا” مضيفة ” هذه الجائزة ليست من أجل اللقطة الفنية وتقنياته، بل فيما يفعله رقمنا 10 للمجموعة، فهو حاضرا دائما من أجلها في الأوقات الصعبة”.

واختتم البيان: “لا يجب أن ننسى بتواجد قبال ضمان قائمة أفضل اللاعبين لشهر أوت، وهو مستحق بالنظر لما قدمه، لذلك مبروك الفوز بأجمل هدف في انتظار أفضل لاعب”.