“إيلون زُر غزة”.. ناشطون يطالبون مالك “إكس” بإلقاء نظرة على الدمار  

بعد زيارة قادته إلى الكيان الصهيوني

تصدّر وسم “إيلون زُر غزة” موقع إكس، حيث طالب مغردون من إيلون ماسك زيارة القطاع لمشاهدة الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن قام الملياردير الأمريكي بزيارة إلى الأراضي المحتلة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيارة التي أجراها ماسك للأراضي المحتلة، والتقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرين ذلك انحيازاً للاحتلال، الذي يشنُّ جرائم ضد الإنسانية منذ أكثر من شهر في قطاع غزة.

وتفاعل رواد إكس مع وسم “ElonGoToGaza”، أي: إيلون اذهب إلى غزة، ونشروا صوراً وفيديوهات توثق حجم الدمار والجرائم الإنسانية التي قام بها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.

وزار إيلون ماسك الأراضي المحتلة، بعد أن تعرَّض من قِبل صهاينة وحلفاء لهم للاتهام بـ”معاداة السامية”، وذلك بعدما أعرب عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على “إكس” جاء فيه: “يستخدم اليهود ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم”، وعلق ماسك على المنشور قائلاً: “لقد قلت الحقيقة”.

عقب ذلك أعلن ماسك اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل “إنهاء الاستعمار” على منصة “إكس”، بزعم أنها تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود.

وكان ماسك قد أعلن، الثلاثاء أن شركة “إكس” التي يمتلكها ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب على غزة، إلى “المستشفيات في الكيان”، ومنظمتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في قطاع غزة.