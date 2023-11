“إيلون زُر غزة”.. ناشطون يطالبون مالك “إكس” بإلقاء نظرة على الدمار  

تصدّر وسم “إيلون زُر غزة” موقع إكس، حيث طالب مغردون من إيلون ماسك زيارة القطاع لمشاهدة الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن قام الملياردير الأمريكي بزيارة إلى الأراضي المحتلة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيارة التي أجراها ماسك للأراضي المحتلة، والتقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرين ذلك انحيازاً للاحتلال، الذي يشنُّ جرائم ضد الإنسانية منذ أكثر من شهر في قطاع غزة.

وتفاعل رواد إكس مع وسم “ElonGoToGaza”، أي: إيلون اذهب إلى غزة، ونشروا صوراً وفيديوهات توثق حجم الدمار والجرائم الإنسانية التي قام بها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.

Mr. Elon @elon try visiting Gaza to balance your analysis.#ElonGoToGaza https://t.co/wK4dUdVTlt

