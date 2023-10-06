إيلون ماسك أمام المحكمة لهذا السبب

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للامتثال لأمر استدعاء في المحكمة والإدلاء بشهادته.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الجمعة 6 أكتوبر، عن رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للامتثال لأمر استدعاء في المحكمة والإدلاء بشهادته.

الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، سيمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حول استحواذه على أسهم تويتر في أكتوبر 2002، بعد أن دفع 44 مليار دولار.

ووافق أخيرا ماسك للمثول أمام المحكمة بعد أن رفض سابقا ذلك. وقد تلى استحواذ الملياردير على شركة تويتر عديد التعليقات، بين مرحب ومنتقد، فوصف عملية استحواذ ماسك على أسهم الشركة بـ”العدائية”.