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إيلون ماسك: “قريبا سنودع كل الطيور”

الشروق أونلاين
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إيلون ماسك: “قريبا سنودع كل الطيور”

قال الملياردير الأمريكي مالك منصة “تويتر” إيلون ماسك، الأحد، إن منصة التواصل الاجتماعي ستتخلص قريبا من شعار العصفور الأزرق، الذي كان رمزا للعلامة التجارية.

وكتب إيلون ماسك  على المنصة التي يملكها “سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور”.

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الأحد “إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا”.

ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقتا في أبريل بصورة كلب شيبا إينو الموجودة على عملة الدوجكوين المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار.

ويوم الثلاثاء، رفعت دعوى قضائية على تويتر تزعم أن الشركة مدينة بما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة لموظفين سابقين، مما يمثل أحدث حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه تويتر.

وقامت الشركة منذ استحواذ ماسك عليها بإنهاء خدمة أكثر من نصف قوتها العاملة لخفض التكاليف.

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