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إيلون ماسك: لا حظر بعد الآن على منصة “إكس”  

الشروق أونلاين
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إيلون ماسك: لا حظر بعد الآن على منصة “إكس”  

أحدث إيلون ماسك مالك منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، مساء الجمعة، الكثير من الجدل بعد إعلانه  أن خيار الحظر سيُزال من كامل المنصة.

وقال ماسك في منشور على منصة “إكس” رداً على أحد حسابات المعجبين بشركة تسلا بعد أن تساءل صاحب ذلك الحساب عن السبب الذي قد يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى خيار حظر مستخدمين آخرين عوضاً عن خيار الكتم.

 وأضاف ماسك أن منصة “إكس” ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة، لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

وجلبت خطوة ماسك معارضين ومتقبلين  ممن اعتبروا أن الحظر خيار أمان أساسي في المنصة منذ انطلاقها.

ويقول هؤلاء إن خيار الكتم يمنع ظهور المنشورات فقط، ولا يمنع التواصل عبر الرسائل المباشرة، كما لا تكون الحسابات الأخرى على علمٍ بكونها مكتومة.

ويشجع كثير من مستخدمي “إكس” على ضرورة الإبقاء على خيار الحظر؛ لأنه في كثير من الأحيان يكون وسيلة فعّالة لمنع الإساءة إليهم في المنصة.

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