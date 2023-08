إيلون ماسك: لا حظر بعد الآن على منصة “إكس”  

أحدث إيلون ماسك مالك منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، مساء الجمعة، الكثير من الجدل بعد إعلانه أن خيار الحظر سيُزال من كامل المنصة.

وقال ماسك في منشور على منصة “إكس” رداً على أحد حسابات المعجبين بشركة تسلا بعد أن تساءل صاحب ذلك الحساب عن السبب الذي قد يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى خيار حظر مستخدمين آخرين عوضاً عن خيار الكتم.

وأضاف ماسك أن منصة “إكس” ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة، لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023