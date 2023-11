إيلون ماسك متهم بمعاداة السامية وحملة لمقاطعة الإعلانات على إكس

كشفت تقارير إخبارية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متهم بمعاداة السامية، ما جعل كبرى المؤسسات تشن حملة لمقاطعة الإعلانات على منصة إكس التي يملكها.

وقال ماسك إنه سيرفع دعوى قضائية على منظمة “Media Matters for america” فيما وصفه بـ”الهجوم الاحتيالي” على شركته.

وجاء ذلك على خلفية تقرير نشرته الخميس منظمة “ميديا ماترز” غير الحكومية التي تكافح ضد التضليل الإعلامي، قالت فيه إن إعلانات لشركات تكنولوجيا كبرى (“آبل” و”أوراكل” و”آي بي ام”) ظهرت على إكس بالقرب من منشورات مؤيدة لهتلر والنازيين.

وأعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة IBM “آي بي أم” الخميس أنها ستعلق إعلاناتها على “إكس” بعد تقرير أظهر أنها قريبة من منشورات مؤيدة للنازية على المنصة.

وقالت “آي بي أم” لوكالة “فرانس برس” إن الشركة “لا تتسامح مطلقاً مع خطاب الكراهية والتمييز، وقد أوقفنا على الفور جميع إعلاناتنا على إكس ريثما يتم التحقيق في هذا الوضع غير المقبول بتاتاً”.

وأوضح مسؤول في “إكس” لوكالة “فرانس برس” أن المنصة “نظفت” الحسابات التي استشهدت بها شركة “ميديا ماترز”، والتي لن تتمكن بعد الآن من تحقيق الدخل من الإعلانات على الشبكة.

وأضاف أنه سيتم تصنيف المنشورات نفسها على أنها “محتوى حساس”.

كما علقت المفوضية الأوروبية حملاتها الإعلانية على منصة “إكس” بسبب “زيادة في المعلومات المضللة”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهرك: “شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في العديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل إكس”.

وأضاف: “لذلك أوصينا أجهزتنا بالامتناع عن القيام بحملات إعلانية” على المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

ودان البيت الأبيض، الجمعة، “الترويج البغيض” لمعاداة السامية من قبل ماسك.

وتعقيبا على منشور لـماسك تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه “من غير المقبول” تكرار “كذبة بشعة” بهذا الشكل.

Okay.

Jewish communties have been pushing the exact kind of dialectical hatred against whites that they claim to want people to stop using against them.

I’m deeply disinterested in giving the tiniest shit now about western Jewish populations coming to the disturbing…

— The Artist Formerly Known as Eric (@breakingbaht) November 15, 2023