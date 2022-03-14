-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حجز ممتلكات لعائلة طحكوت بقيمة 1000 مليار سنتيم (فيديو)
العالم

إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”.. ومسؤول روسي يردّ!

محمد عبد المؤمن
  • 1349
  • 0
إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”.. ومسؤول روسي يردّ!

في خرجة غير متوقعة، قال رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنّه يتحدّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهته في عراك رجل لرجل. في ما يبدو تعبيرا عن تضامنه مع أوكرانيا في مواجهة التدخّل العسكري الروسي الذي يدخل أيامه العشرين.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر ظهيرة الإثنين:”أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين. لعراك رجل لرجل”، قبل أن يضيف :” الرهانات هي أوكرانيا”.

اللافت في الأمر، أنّ ماسك كتب اسم فلاديمير بوتين باللغة الروسية، فيما كتب اسم أوكرانيا باللغة الأوكرانية.

وفي تغريدة لاحقة، وجّه إيلون لحساب الرئاسة الروسية ( الكرملين ) في تويتر قائلا:”هل توافق على العراك؟”. مؤكّدا أنّه “جادّ للغاية” فيما يقوله.

الردّ الروسي جاء على الفور من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، الذي استخدم اقتباسا أدبيا للاستخفاف بتغريدة إيلون ماسك. وجاء فيها:”أنت. أيها الشيطان الصغير. مازلت صغيرا على مواجهتي. سيكون ذلك مضيعة للوقت. تجاوز أخي أوّلا”.

وإيلون ماسك هو أحد أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 220 مليار دولار، جمعها من شركاته الناشئة التي أسسها أو شارك في تأسيسها في مجالات التكنولوجيا والنقل وغزو الفضاء. على غرار “سبيس إكس” و“تيسلا موتورز” و“بايبال” قبل ذلك.

مقالات ذات صلة
بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

المخزن يلعب ورقة “التجانية” لإعادة التموقع في القارة السمراء

المخزن يلعب ورقة “التجانية” لإعادة التموقع في القارة السمراء

قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب يصل محطة الإعلام

قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب يصل محطة الإعلام

مجلة أمريكية: أسباب الحرب الروسية على أوكرانيا تعود إلى 1000 عام

مجلة أمريكية: أسباب الحرب الروسية على أوكرانيا تعود إلى 1000 عام

روسيا تحذّر من سقوط محطة الفضاء الدولية.. بسبب العقوبات الغربية

روسيا تحذّر من سقوط محطة الفضاء الدولية.. بسبب العقوبات الغربية

معهد واشنطن يدعو الغرب إلى دعم الدور الجزائري في حلّ أزمة مالي

معهد واشنطن يدعو الغرب إلى دعم الدور الجزائري في حلّ أزمة مالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد