إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”.. ومسؤول روسي يردّ!
في خرجة غير متوقعة، قال رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنّه يتحدّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهته في عراك رجل لرجل. في ما يبدو تعبيرا عن تضامنه مع أوكرانيا في مواجهة التدخّل العسكري الروسي الذي يدخل أيامه العشرين.
وقال ماسك في تغريدة على تويتر ظهيرة الإثنين:”أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين. لعراك رجل لرجل”، قبل أن يضيف :” الرهانات هي أوكرانيا”.
I hereby challenge
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
اللافت في الأمر، أنّ ماسك كتب اسم فلاديمير بوتين باللغة الروسية، فيما كتب اسم أوكرانيا باللغة الأوكرانية.
وفي تغريدة لاحقة، وجّه إيلون لحساب الرئاسة الروسية ( الكرملين ) في تويتر قائلا:”هل توافق على العراك؟”. مؤكّدا أنّه “جادّ للغاية” فيما يقوله.
Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E
— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
I am absolutely serious
— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
الردّ الروسي جاء على الفور من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، الذي استخدم اقتباسا أدبيا للاستخفاف بتغريدة إيلون ماسك. وجاء فيها:”أنت. أيها الشيطان الصغير. مازلت صغيرا على مواجهتي. سيكون ذلك مضيعة للوقت. تجاوز أخي أوّلا”.
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
А. С. Пушкин “Сказка о Попе и работнике его Балде” https://t.co/KuR328iH20
— РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022
وإيلون ماسك هو أحد أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 220 مليار دولار، جمعها من شركاته الناشئة التي أسسها أو شارك في تأسيسها في مجالات التكنولوجيا والنقل وغزو الفضاء. على غرار “سبيس إكس” و“تيسلا موتورز” و“بايبال” قبل ذلك.