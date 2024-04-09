إيلون ماسك يتوقّع تفوّق الذكاء الاصطناعي على البشر “بعد عام”

توقع رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي قدرات الدماغ البشري في وقت مبكر من عامي 2025 أو 2026.

وقال ماسك في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي:”أعتقد أنه سيكون لدينا ذكاء اصطناعي أكثر ذكاء من أي إنسان قبل نهاية العام المقبل”.

وأشار ماسك في حديثه إلى عدد من اختراقات الذكاء الاصطناعي على مدى الأشهر الـ18 الماضية. على غرار إطلاق أدوات إنشاء الفيديو، وروبوتات الدردشة المتطورة”.

واعتبر ماسك أن هذه الخطوات، من شأنها أن تدفع حدود الذكاء الاصطناعي إلى الأمام بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق.

“وقد تباطأت وتيرة التطوير بسبب نقص المعروض من الرقائق الدقيقة. التي تعتبر ضرورية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي”.

“لكن هذه القيود بدأت تتراجع، لأن النماذج الجديدة تختبر الآن معدّات أخرى لمراكز البيانات وشبكة الكهرباء”، يوضح ماسك.