إيلون ماسك يتوقّع “وفاته في ظروف غامضة”.. وهكذا كان تعليق والدته!

أثار رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك موجة من الجدل بعد أن أشار في تغريدة نشرها يوم الأحد، إلى احتمال إعلان وفاته في ظروف غامضة.

وقال ماسك في تغريدته:”إذا توفيت في ظروف غامضة، فقد سعدت بمعرفتكم”. دون أن يوضّح أي تفاصيل أخرى.

غير أنّ تغريدة ماسك أعقبت سلسلة تغريدات أخرى، كانت في سياق ردّه على اتهامه من طرف رئيس وكالة الفضاء الروسية ديميتري روغوزين بدعم مقاتلين أوكرانيين.

ونشر ماسك صورة لتصريحات أدلى بها روغوزين لوسائل إعلام روسية، يتّهم فيها المالك الجديد لتويتر بتوفير خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لما يسمّيه “كتيبة آزوف النازية الأوكرانية”.

المثير في الأمر، أنّ والدة ماسك، كانت بين ألوف المتفاعلين مع التغريدة، حيث وضعت في تعليقها رموزا تعبيرية غاضبة مع عبارة: “هذا ليس مضحكاً”.

وقد أجاب ماسك على تعليق والدته بالقول: “آسف! سأبذل قصارى جهدي للبقاء على قيد الحياة”.

ماسك يتحدّث عن فرض رسوم على الحسابات التجارية والحكومية في تويتر

في 5 ماي 2022، أعلن المالك الجديد لموقع تويتر، رائد الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، عن فرض رسوم على الحسابات التجارية والحكومية في الموقع.

وقال ماسك في تغريدة:”سيبقى تويتر بالمجّان دائما بالنسبة للمستخدمين العاديين”، قبل أن يضيف:”لكن قد نضيف رسوما بسيطة على الحسابات التجارية والحكومية”.

ويحصي تويتر ما يزيد عن 229 مليون مستخدما نشطا. بينهم المئات من الحسابات التي تمثل علامات تجارية أو جهات حكومية من مختلف دول العالم.

بعد استحواذ إيلون ماسك عليه.. هذا ما سيتغيّر في تويتر قريبا

في أفريل 2022، استحوذ رائد الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، على شركة تويتر، مقابل 44 مليار دولار. وهو ما جعل متابعين للمجال يتوقّعون تغييرات كبيرة على عمل المنصّة.

من بين هذه التغييرات، ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” عن ناقدين أبدوا تخوّفهم من أن يؤدي امتلاك ماسك للشركة إلى انتشار المحتوى المتشدد على منصة التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قامت صحيفة “نيويورك تايمز” على تحليل عدّة “مؤشرات” عن مصير تويتر بعد استحواذ ماسك عليه، بالاعتماد على تصريحاته السابقة بشأن الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى ماجاء في الوثائق الرسمية التي أعلن فيها ماسك عن نيته لشراء تويتر، حيث قال: “لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير”.

كما عبّر الرجل الأغنى في العالم عن تطلّعاته في تغريدة نشرها الإثنين، بالتزامن مع الكشف عن الصفقة، قال فيها:” أتوقع الكثير من النقد على المنصة، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير”.

إلى جانب ذلك، كان إيلون ماسك قد تحدث عن عدّة تعديلات يرغب في إدراجها على تويتر، على غرار إمكانية تعديل التغريدة بعد نشرها.

كما ينتظر أن تصبح الخوارزميات الخاصة بعرض التغريدات مكشوفة أمام مستخدمي الموقع. حتى يفهموا السبب وراء ظهورها على صفحاتهم، وفقا للمالك الجديد.

إيلون ماسك يقدّم عرضا جديدا لشراء أسهم تويتر

في 14 أفريل، قدّم رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عرضا جديدا لشراء أسهم شركة “تويتر” مقابل 54.20 دولارًا للسهم.

جاء ذلك في رسالة وجّهها ماسك إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور، حسب ما نقلته “سي أن بي سي” المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية.

وقفزت أسهم تويتر بنسبة 12 بالمئة في تعاملات الخميس. بعد أن أغلقت عند 45.85 دولاراً للسهم يوم الأربعاء.

ويتجاوز عرض ماسك (54.20 دولار للسهم) بنسبة 38 بالمئة، سعرَ الإغلاق لسهم تويتر في الفاتح من أفريل الجاري، الذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار مؤسس “تيسلا” في 9 بالمئة من أسهم الشركة.

إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”.. ومسؤول روسي يردّ!

وفي خرجة غير متوقعة يوم 14 مارس، قال رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنّه يتحدّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهته في عراك رجل لرجل. في ما يبدو تعبيرا عن تضامنه مع أوكرانيا في مواجهة التدخّل العسكري الروسي الذي يدخل أيامه العشرين.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر:”أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين. لعراك رجل لرجل”، قبل أن يضيف :” الرهانات هي أوكرانيا”.

اللافت في الأمر، أنّ ماسك كتب اسم فلاديمير بوتين باللغة الروسية. فيما كتب اسم أوكرانيا باللغة الأوكرانية.

وفي تغريدة لاحقة، وجّه إيلون لحساب الرئاسة الروسية ( الكرملين ) في تويتر قائلا:”هل توافق على العراك؟”. مؤكّدا أنّه “جادّ للغاية” فيما يقوله.

الردّ الروسي جاء على الفور من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، الذي استخدم اقتباسا أدبيا للاستخفاف بتغريدة إيلون ماسك.

وجاء فيها:”أنت. أيها الشيطان الصغير. مازلت صغيرا على مواجهتي. سيكون ذلك مضيعة للوقت. تجاوز أخي أوّلا”.

وإيلون ماسك هو أحد أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 220 مليار دولار، جمعها من شركاته الناشئة التي أسسها أو شارك في تأسيسها في مجالات التكنولوجيا والنقل وغزو الفضاء. على غرار “سبيس إكس” و“تيسلا موتورز” و“بايبال” قبل ذلك.