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إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

الشروق أونلاين
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إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم
ح.م
إيلون ماسك

خسر الملياردير الأميركي مالك “تويتر”، إيلون ماسك، لقبه كأغنى شخص في العالم، وهذا بعد تراجع شديد شهدته أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربية.

وحل مكان ماسك في صدارة الأغنى في العالم الفرنسي برنارد أرنو، صاحب مجموعة السلع الفاخرة “موي هنسي لوي فيتون” .

وتراجعت ثروة ماسك، البالغ من العمر 51 عاماً، بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير إلى 163.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ووفقا لمجلة فوربس، تبلغ قيمة ثروة ماسك الآن حوالي 178 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة برنارد أرنو 188 مليار دولار.

ويأتي فقدان ماسك للقبه للمرة الأولى منذ أن اكتسب اللقب في سبتمبر 2021، تتويجاً لعام مضطرب للملياردير الشهير.

وحاول ماسك لأشهر الخروج من صفقة “تويتر”، غير أنه فشل، وقام بتفريغ أكثر من 15 مليار دولار من أسهم تسلا – حوالي 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس – لجمع أموال كافية لعملية الشراء.

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