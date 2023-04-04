أقدم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الإثنين، على تغيير شعار منصة “تويتر” الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، بشعار العملة المشفرة “دوج كوين”.

وتغير رمز منصة “تويتر” التي يمتلكها ماسك، مساء الإثنين، وظهر شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة.

وحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، شهدت قيمة عملة “دوج كوين” ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 30 بالمئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.

وتعد عملة “دوجكوين” من العملات الرقمية التي دخلت سوق العملات المشفرة مؤخرا، ويأتي شعارها على شكل أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة “الكلب الإلكترونية”.

ويعد إيلون ماسك من أحد الداعمين البارزين لعملة “دوج كوين”، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته “تسلا” باستخدام تلك العملة المشفرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، يُعتقد أن تغيير شعار تويتر أمر مؤقت.