إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

استعاد إيلون ماسك، الملياردير الأميركي ومالك “تويتر” وشركة السيارات الكهربائية “تسلا”، لقبه كأغنى شخص في العالم بعد أن فقده لأسابيع.

وحسب وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وصلت ثروة ماسك إلى 187 مليار دولار مع ارتفاع أسهم Tesla بنحو 100% منذ بداية العام.

وتراجع الملياردير الفرنسي برنارد آرنو صاحب مجموعة السلع الفاخرة “موي هنسي لوي فيتون”، إلى المركز الثاني في القائمة بثروة تصل إلى 185 مليار دولار

وشهر ديسمبر 2022، خسر الملياردير الأميركي مالك “تويتر”، إيلون ماسك، لقبه كأغنى شخص في العالم، وهذا بعد تراجع شديد شهدته أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وحل مكان ماسك في صدارة الأغنى في العالم الفرنسي برنارد أرنو، صاحب مجموعة السلع الفاخرة “موي هنسي لوي فيتون” .

وتراجعت ثروة ماسك، البالغ من العمر 51 عاماً، بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير إلى 163.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ووفقا لمجلة فوربس، بلغت قيمة ثروة ماسك في ديسمبر 2022، حوالي 178 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة برنارد أرنو 188 مليار دولار.

وكان فقدان ماسك للقبه للمرة الأولى منذ أن اكتسب اللقب في سبتمبر 2021، تتويجاً لعام مضطرب للملياردير الشهير.

وحاول ماسك لأشهر الخروج من صفقة “تويتر”، غير أنه فشل، وقام بتفريغ أكثر من 15 مليار دولار من أسهم تسلا – حوالي 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس – لجمع أموال كافية لعملية الشراء.