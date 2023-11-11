إيلون ماسك يشرح كيف يزداد عناصر حماس برغم الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، نصيحة قدمها المليادير الأمريكي إيلون ماسك للكيان الصهيوني بشأن طريقة الرد على المقاومة بعيدا عن قتل الأطفال الذي يخلق المزيد من حماس.
وقال ماسك في مقابلة مع المذيع الشهير ليكس فريدمان المقيم بالولايات المتحدة، الجمعة، إن على إسرائيل التصرف بأقصى أنواع اللطف الممكنة، لأن تطبيق حماس حسبه لمبدأ العين بالعين والسن بالسن يفاقم الوضع سوءاً.
وتساءل: “مقابل كل عنصر من حماس قتلته إسرائيل، كم واحدا آخر خلقت؟!”، مؤكدا على أن المقاومة لا يمكن أن تموت مادامت إسرائيل تترك أشخاصا يكرهونها على قيد الحياة.
إيلون ماسك يشرح كيف تنمو حــ ــمــ ــاس رغم الإبــ ــادة الجمــ ــاعــ ــية التي تتعرض لها غزة على يد الاحــ ــتــ ــلال pic.twitter.com/cyundLmc7Z
— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 10, 2023
وأضاف: “إذا قتلت إسرائيل أطفال بعض الناس في غزة، فهذا سيولد غضباً أكبر وربما إرهابا على المدى البعيد، فإذا ما قتلت إسرائيل طفلا في غزة فستخلق المزيد من حماس”.
🔴” إيلون ماسك يقول بما معناه (حماس فكره،والفكره لا تموت)
” إيلون ماسك مخاطبا اسرائيل |
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اذا كنتم سترتكب ابادة جماعية وهو شيء لا يجب ان يكون مقبولا لاي أحد
سوف تتركون خلفكم الكثير من الاحياء الذين هم بالتبعية كارهين لإسرائيل
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السؤال الحقيقي هنا هو،مقابل قيامك بقتل فرد واحد من… pic.twitter.com/VQEwmXW3UM
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 10, 2023
وتابع: “لا توجد إجابة سهلة حول كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، لكن برأيي الدقيق حماس هدفت إلى إثارة رد فعل عنيف ومبالغ فيه من قبل إسرائيل، التي لم تتوقع تحقيقهم نصرا عسكريا”.
وأردف: “لقد أرادوا حقًا ارتكاب أسوأ الفظائع الممكنة من أجل إثارة رد فعل إسرائيلي عدواني كبير والاستفادة من هذا الرد لحشد المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل قضية غزة وفلسطين.. وقد نجحوا بالفعل!”.
إيلون ماسك ينتقد اسرائيل..
يبدو أن لقاء الرئيس اردوغان، وكتاب “عالم أكثر عدلاً، أثر فيه… pic.twitter.com/NKztK2qPRg
— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) November 11, 2023
في ذات السياق أوضح أنه يتعين على قوات جيش الاحتلال إما قتل عناصر حماس أو سجنهم، داعيا في الوقت عينه إلى إدخال المساعدات إلى غزة.
وكان أغنى أغنياء العالم قد تعرض مؤخرًا لموجة انتقادات، بعد انتشار الكثير من المعلومات المضللة حول الحرب الجارية في غزة على منصة أكس (تويتر سابقا) التي اشتراها السنة الماضية.
إلا أنه أكد لاحقا أنه يعالج الأمر من أجل الحد قدر الإمكان من انتشار مثل تلك الأخبار.