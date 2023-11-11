إيلون ماسك يشرح كيف يزداد عناصر حماس برغم الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، نصيحة قدمها المليادير الأمريكي إيلون ماسك للكيان الصهيوني بشأن طريقة الرد على المقاومة بعيدا عن قتل الأطفال الذي يخلق المزيد من حماس.

وقال ماسك في مقابلة مع المذيع الشهير ليكس فريدمان المقيم بالولايات المتحدة، الجمعة، إن على إسرائيل التصرف بأقصى أنواع اللطف الممكنة، لأن تطبيق حماس حسبه لمبدأ العين بالعين والسن بالسن يفاقم الوضع سوءاً.

وتساءل: “مقابل كل عنصر من حماس قتلته إسرائيل، كم واحدا آخر خلقت؟!”، مؤكدا على أن المقاومة لا يمكن أن تموت مادامت إسرائيل تترك أشخاصا يكرهونها على قيد الحياة.

وأضاف: “إذا قتلت إسرائيل أطفال بعض الناس في غزة، فهذا سيولد غضباً أكبر وربما إرهابا على المدى البعيد، فإذا ما قتلت إسرائيل طفلا في غزة فستخلق المزيد من حماس”.

وتابع: “لا توجد إجابة سهلة حول كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، لكن برأيي الدقيق حماس هدفت إلى إثارة رد فعل عنيف ومبالغ فيه من قبل إسرائيل، التي لم تتوقع تحقيقهم نصرا عسكريا”.

وأردف: “لقد أرادوا حقًا ارتكاب أسوأ الفظائع الممكنة من أجل إثارة رد فعل إسرائيلي عدواني كبير والاستفادة من هذا الرد لحشد المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل قضية غزة وفلسطين.. وقد نجحوا بالفعل!”.

في ذات السياق أوضح أنه يتعين على قوات جيش الاحتلال إما قتل عناصر حماس أو سجنهم، داعيا في الوقت عينه إلى إدخال المساعدات إلى غزة.

وكان أغنى أغنياء العالم قد تعرض مؤخرًا لموجة انتقادات، بعد انتشار الكثير من المعلومات المضللة حول الحرب الجارية في غزة على منصة أكس (تويتر سابقا) التي اشتراها السنة الماضية.

إلا أنه أكد لاحقا أنه يعالج الأمر من أجل الحد قدر الإمكان من انتشار مثل تلك الأخبار.