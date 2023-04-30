إيلون ماسك ينتهج سياسة الدفع مقابل القراءة

قال الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، إنّ منصة التواصل الاجتماعي ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين على أساس كل مقال بنقرة واحدة.

وأضاف ماسك، في تغريدة، أنّ هذه الميزة، التي سيتم إطلاقها في ماي، ستجعل المستخدمين الذين لا “يسجلون للحصول على اشتراك شهري يدفعون سعراً أعلى لكل مقال يظهر أمامهم بشكل عرضي ويريدون قراءته”.

وأعلن ماسك الجمعة أنّ “تويتر” ستقتطع 10% من عائدات اشتراكات المحتوى بعد العام الأول، مؤكداً أنّ الشركة لن تستقطع هذه النسبة من العائدات خلال الاثني عشر شهراً الأولى. وقال إنّ ذلك يشمل اشتراكات النصوص الطويلة والمقاطع المصورة لعدة ساعات.

ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، سارع بإجراء عدد من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80%.

وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضاً في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر/ تشرين الأول.