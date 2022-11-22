إيلون ماسك يوقف منح الشارات الزرقاء في تويتر

أعلن المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك يوم الثلاثاء، تأجيل العمل بالخيار الجديد الذي يسمح للمستخدمين بالحصول على الشارة الزرقاء مقابل دفع 8 دولارات في الشهر.

وقال ماسك في تغريدة:”تمّ تعليق إعادة إطلاق خاصية منح الشارة الزرقاء. إلى غاية التأكد من إغلاق الباب بالكامل أمام انتحال الصفة”.

كما لمّح إيلون إلى إمكانية إدخال تعديلات على هذه الخاصية. على غرار تمييز حسابات الشركات عن الحسابات الخاصة بالأفراد، باستخدام ألوان مختلفة لشارات التوثيق.