إيليزي.. إجلاء 6 أشخاص بسبب ارتفاع منسوب المياه   

نشرت الحماية المدنية، الجمعة، تحديثا جديدا يتعلق بالحالة العامة عقب التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات جنوبية.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن مصالحها أجلت بولاية إيليزي عائلة متكونة من 4 أفراد من داخل منزل، كإجراء وقائي احترازي بسبب ارتفاع منسوب مياه واد إيليزي. بالمكان المسمى مشتلة تينمري دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية إن أمناس تم إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة عالقة بجانب الطريق الوطني رقم 03 على بعد 90 كلم عن ان أميناس بسبب ارتفاع منسوب مياه واد إليزي وهما في حالة جيدة.

كما شهدت الولاية انجرافا جزئيا لحافة الطريق الوطني رقم 03 على بعد 15 كلم من إيليزي إتجاه جانت بسبب ارتفاع منسوب مياه واد إيليزي.

