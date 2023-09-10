 إيمانويل ماكرون : سنقوم بنشر قواتنا فقط في حالة ما طلب محمد بازوم ذلك

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد ومن نيو دلهي، أنه سيتحرك عسكريا فقط بطلب من الرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم.

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتهامات المجلس العسكري الحاكم في النيجر، فرنسا بنشر قواتها في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا، وذلك استعدادا للتدخل عسكريا في البلاد.

الرئيس الفرنسي قال اليوم الأحد 10 سبتمبر، ومن نيو دلهي، أنه سيتحرك فقط بطلب من الرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم.

حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فالرئيس الفرنسي وفي ختام أشغال قمة العشرين بنيو دلهي، قال في ندوة صحفية وقال: “إذا قمنا بإعادة الانتشار، فلن يكون ذلك إلا بطلب من بازوم وبالتنسيق معه، وليس مع هؤلاء الأشخاص الذين يحتجزون الرئيس كرهينة”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد مرة أخرى دعمه للمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا التي ترى أن التدخل عسكريا في النيجر هو من الحلول لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم.

وقد اتهم الناطق باسم المجلس أمادو عبد الرحمن فرنسا بمواصلة “نشر قواتها في عدد من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). استعدادا لشن عدوان على النيجر”.

حيث أوضح أن فرنسا نشرت “طائرات عسكرية ومروحيات، و40 مدرعة في كوت ديفوار وبنين. كما سمحت طائرات شحن عسكرية بإنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وكوت ديفوار وبنين”.