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رياضة
سبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية السنوي...

إيمان خليف وكيليا نمور تتنافسان على جائزة “إبراهيم دحماني”

ح. س
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إيمان خليف وكيليا نمور تتنافسان على جائزة “إبراهيم دحماني”
إيمان خليف - كيليا نمور

تتصدر البطلتان الجزائريتان الأولمبيتان، الملاكمة إيمان خليف، والجمبازية كيليا نمور، قائمة الرياضيين المقترحين للتنافس على جائزة “ابراهيم دحماني” لسنة 2024، التي تنظمها وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشمل قائمة الرياضيين، التي كشفت عنها أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، مختلف التخصصات الرياضية لدى الذكور والإناث، كما تشمل المسابقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (ذكور وإناث) وأحسن رياضي لفئة الآمال (ذكر أو أنثى)، والذين تم اختيارهم على ضوء النتائج التي حققوها في سنة 2024.

وسيتم اختيار أفضل رياضي وأفضل رياضية من طرف المؤسسات الإعلامية الوطنية، السمعية والمرئية والمكتوبة، وهذا بناء على اقتراح ثلاثة رياضيين وثلاث رياضيات في فئة الأكابر وترتيبهم، بالإضافة إلى رياضي واحد لدى الذكور ورياضية واحدة لدى السيدات عند فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا رياضي واحد عند فئة الآمال (إما أن يكون من الذكور أو الإناث) مع احترام سلم ومعيار الألقاب والنتائج المحققة في مختلف التظاهرات الرياضية خلال السنة الجارية.

كما يترك المجال مفتوحا أمام مختلف وسائل الإعلام المشاركة لاقتراح أسماء من اختيارها شريطة احترام نفس المعايير.

وتتضمن القائمة الإسمية للرياضيين والرياضيات الذين تم اقتراحهم للتصويت، أبطال الجزائر في مختلف التخصصات، في صورة صاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية لباريس في الملاكمة، إيمان خليف، وصاحبة الميدالية الذهبية في ذات الأولمبياد في الجمباز، كيليا نمور، وكذا العداء جمال سجاتي المتوج بالميدالية البرونزية في سباق 800م خلال الألعاب الأولمبية بباريس-2024.

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