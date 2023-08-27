إيمرسون منانغاغوا يفوز بفترة رئاسية ثانية في زيمبابوي

ومنافسه الرئيسي يعترض على النتائج

انتخب رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا لفترة ثانية، حسب ما أعلنته لجنة الانتخابات في البلاد، في وقت متأخر من مساء السبت.

وحصل منانغاغوا على 52.6 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 44 بالمئة لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا.

وقد رفض حزب تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض الذي يتزعمه شاميسا الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأرجع الحزب المعارض موقفه من فوز منانغاغوا بالانتخابات التي عرفت مشاركة 11 مرشّحا، إلى “فرز الأصوات على عجل، ومن دون تحقق”، على حدّ تعبيره.

وأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في زيمبابوي في 23 أوت الجاري، قبل تمديد التصويت ليوم واحد بسبب مخالفات سجّلت في عدد من مراكز الاقتراع.