“إيمري” لم يعد مدربا لِماندي

لم يعد التقني أوناي إيمري مساء الإثنين مدربا للاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، في فريق فياريال الإسباني.

ويرتبط المدافع ماندي (31 سنة) مع نادي فياريال الإسباني بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وأعلنت إدارة نادي فياريال في بيان لها نشرته مساء الإثنين، عن رحيل المدرب أوناي إيمري. وأوضحت أن التقني الإسباني هو مَن طلب مغادرة العارضة الفنية لِفريقها الكروي، بعد أن استهلّ مهامه في جويلية 2020.

وبعد أن شكرت المدرب أوناي إيمري على العمل الذي قدّمه، قالت إدارة نادي فياريال إنها أسندت مهمّة تأطير العارضة الفنية مُؤقّتا إلى مدير فرع كرة القدم ميغيل أنخيل تينا، ريثما تنتدب مدربا جديدا.

وبِالمقابل، أعلنت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي مساء الإثنين، عن انتداب التقني أوناي إيمري مدربا جديدا لِفريقها الكروي. وذلك في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دون تقديم توضيحات بِخصوص الصفقة.

وكانت إدارة نادي أستون فيلا قد أنهت مهام المدرب المحلّي ستيفان جيرارد الخميس الماضي، بِحجّة سلبية النتائج المُسجّلة. بعد أن استهلّ مهامه في نوفمبر 2021.